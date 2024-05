"Ksiądz sobie pomacał". Episkopat ma gigantyczny problem [OPINIA]

Decyzje powinny być podjęte także w samym Gdańsku. Księża, którzy za spisywanie zeznań tak, by oszczędzić sprawcę, zamiast być rektorami seminarium (a taki jest właśnie los jednego z duchownych mataczących przy zbieraniu zeznania) powinni zostać ukarani kanonicznie, a kurialiści, którzy "z buta traktowali skrzywdzonych" (a korespondencja z kurią, którą widziałem, jest wstrząsająca) powinni jak najszybciej zostać odsunięci od jakiegokolwiek kontaktu z wiernymi. Jeśli nie ma podstaw do tego, by nałożyć na nich kary kanoniczne, to powinni zostać skierowani do prac budowlanych (jeden z nich wyraził oburzenie, gdy pełnomocniczka podpowiedziała, że sprawca przemocy seksualnej mógłby, zamiast pracować na parafii, zostać skierowany na budowę) albo do kontrolowania czystości powierzchni płaskich w kurii. Jest to tym bardziej na miejscu, że nie jest tajemnicą, iż duchowni ci standardów pracy z wiernymi i innymi duchownymi uczyli się od ukaranego przez Stolicę Apostolską arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. A po takich działaniach można by już spokojnie czekać na rozstrzygnięcie Stolicy Apostolskiej.