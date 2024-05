Czas uzdrowić Państwową Komisję ds. Pedofilii [OPINIA]

Jakich? I tu także odpowiedź jest prosta. Trzeba szybko zbadać sprawę, jeśli oskarżenia są uzasadnione to odwołać skompromitowane mobbingiem członkinie Komisji i możliwie ponadpartyjnie powołać nowe. Konieczne jest też szybkie powołanie brakującego, trzeciego członka Komisji. To jednak pierwszy krok. Kolejne są też istotne, bo powinno się poszerzyć kompetencje i finanse komisji, tak by mogła ona zacząć przygotowywać raport analogiczny do australijskiego. Jeśli politycy chcą przekonać opinie publiczną do swojej dobrej woli, jeśli chcą rzeczywiście pokazać swoje zaangażowanie po stronie osób skrzywdzonych, to powinni to zrobić jak najszybciej.