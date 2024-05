Kres modelu klerykalnego [OPINIA]

Powołań nie ma i nie będzie. Liczba nowych, wyświęcanych kapłanów będzie spadać we wszystkich diecezjach, zakonach i zgromadzeniach zakonnych. I już niebawem zaskoczeniem nie będzie to, że gdzieś nie wyświęci się - i to nie jednorazowo - żadnego diakona na nowego księdza. Liczba nowych kandydatów do seminariów, która spada na łeb na szyję i sprawia, że koniecznością staje się łączenie seminariów, uświadamia to z całą mocą.