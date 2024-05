Bunt przeciw Biedronce u księdza na polu

- To jest kpina. Najpierw wsadzili nam Stokrotkę, to teraz u księdza w ogrodzie postawią Biedronkę? - zżyma się Jan Kania, prezes Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Wilkołazie (woj. lubelskie). To mała miejscowość położona na drodze między Lublinem, a Kraśnikiem. Do najbliższej Biedronki w Zakrzówku jest 8 km.