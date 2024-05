Pokazali plan torów - wybiegła z płaczem. "Wszystko do wyburzenia"

To zupełnie nowa linia kolejowa, więc dla mieszkańców miejscowości, przez które przebiegnie, oznacza niekiedy konieczność pożegnania się z własnym domem. Pani Małgorzata z Ciechanek Łęczyńskich we wtorek dowiedziała się, że powoli musi sobie szukać nowego miejsca do życia. Kobieta przyszła do Urzędu Miejskiego w Łęcznej, gdzie projektant zaprezentował we wtorek dokładny przebieg nowej linii.