Ocaliły drzewa od rzezi. Zrobiły prostą rzecz

Podchodzili do nas, zatrzymywali się samochodami, pytali "co dziewczyny robicie? czy to jakieś święto?". Śmiałyśmy się, że "święto zielonego Lublina". Ale tym ludziom wcale nie było do śmiechu, nagle zdali sobie sprawę, że dziś pod oknami śpiewają im ptaki, a za chwilę będą mieli beton pod same klatki. Tych drzew było tyle, że wracałyśmy na osiedle przez trzy dni. Nawet więcej niż w dołączonej do projektu inwentaryzacji, bo w międzyczasie spółdzielnia i wspólnoty posadziły dużo nowych drzew. Nikt, mówię z ręką na sercu, nie powiedział "dajcie sobie spokój dziewczyny, my tu chcemy miejsc parkingowych". Nie rozumieli, dlaczego chodnik czy ścieżka rowerowa nie może biec obok szpaleru drzew. Pytali, dlaczego na skwerze, gdzie rośnie osiem dużych drzew, nie można zrobić tego parkingu obok drzew. W pewnym momencie skończyły się nam wstążki, więc jedna z mieszkanek pocięła jakieś materiały i przyniosła nam więcej.