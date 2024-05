Wyrok po głośnej sprawie z pandemii. Rodzeństwo skazane na więzienie

Zaczęło się od zwrócenia uwagi o braku maseczki

Do głośnego zdarzenia doszło w grudniu 2021 roku. To czas, kiedy z powodu pandemii koronawirusa w miejscach publicznych trzeba było nosić maseczki. W galerii handlowej w Zamościu patrol złożony z policjanta i strażnika miejskiego zwrócił uwagę mężczyźnie i kobiecie, żeby zakryli usta i nos. Nie było legitymowania ani mandatu. Szybko pojawiły się za to wyzwiska i obelgi rzucane w stronę mundurowych. Mężczyzna w końcu założył maseczkę, ale nadal w kierunku funkcjonariuszy kierowane były wulgaryzmy.