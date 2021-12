Zamość. Policja pokazuje nowy film z galerii. Ostrzega, że nie będzie tolerancji dla antymaseczkowców

Zamość. Interwencja w galerii Twierdza

Lubelska policja opublikowała nowy film (pochodzi z monitoringu sklepu). Przedstawia dłuższy fragment zajścia niż pierwszy film, który trafił do internetu. 32-latek rzucił się na policjanta, próbując uderzyć go pięścią w twarz. W wyniku ataku napastnika policjant upadł na bramkę antykradzieżową. W czasie interwencji mundurowy kilkukrotnie został uderzony przez niego w głowę. Wobec kobiety użyto gazu, gdyż odpychała policjanta, szarpała go, utrudniając przeprowadzanie interwencji.