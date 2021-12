Ostra interwencja w galerii w Zamościu. Oburzenie w sieci. Policjant tłumaczy

"Z mojego punktu widzenia nie jest normalnym zachowaniem, kiedy to policjant zostaje zaatakowany w związku z tym, iż chciał od mężczyzny wyegzekwować zachowanie zgodne z prawem oraz poddanie się czynności legitymowania, do której funkcjonariusz z mocy ustawy jest uprawniony, a szczególnie w przypadku popełnienia wykroczenia" - czytamy we wpisie.