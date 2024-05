Nagła zmiana w TVP. Dyrektorka oddziału odwołana po czterech miesiącach

- Dopóki nie porozmawiam z pracownikami, a w szczególności z redakcją zajmującą się tematami politycznymi, to nie mogę sugerować ani odpowiadać na pytanie, czy to, co się działo w TVP Lublin, było dobre czy niedobre. Dopiero po tych rozmowach wypracujemy nowy system pracy - deklaruje Piotr Adamczuk.