Skandal na mszy. Proboszcz zaatakował posłankę

- Przepraszam za to zgorszenie, że nie zareagowałem - bije się w piersi proboszcz. - Gdyby się to powtórzyło i znałbym taką osobę, parlamentarzystę, który ma na sobie ekskomunikę, to wcześniej bym musiał przed mszą podejść, zapytać, dlaczego on tu w tym miejscu jest. A druga rzecz, czy zamierza wziąć komunię świętą, bo jeśli tak, to nie odprawię mszy świętej, tylko nabożeństwo ekspiacyjne (pokutne - red.) - powiedział ksiądz proboszcz.