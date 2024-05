Polityk PiS rzucił papierami, bo miał obiecane stanowisko. Zimny prysznic

Lokalni działacze PiS chcą rozliczeń

Politycy nowej koalicji rządzącej powiatem śmieją się, że konsekwencje poniósł za to radny Grzegorz Kuna. To właśnie on, licząc na nową pracę w samorządzie, zrezygnował z poprzedniego stanowiska dyrektorskiego.