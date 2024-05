PiS wyrzuci "zdrajców" i rozliczy szefów regionów. Kaczyński szacuje skalę porażek

Niemniej wnioski są do wyciągnięcia. - To jest niedopuszczalne, że straciliśmy nasze mateczniki na Podhalu albo na Mazowszu, gdzie twardą ręką miał rządzić Suski. Straciliśmy nawet Przysuchę, gdzie co rok robimy kongresy! Dostajemy w d...ę na Podlasiu, męczymy się w innych regionach, straciliśmy sporo miejsc, gdzie rządzili nasi ludzie. Na Lubelszczyźnie w Sejmiku rządzimy, ale miasta już tracimy. Na Podkarpaciu też słabiej, niż miało być. Jeśli centrala chce to uczciwie rozliczyć, powinna zacząć od siebie - przyznaje polityk PiS.