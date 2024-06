Za późno, żeby zatrzymać laicyzacyjne wahadło [OPINIA]

PiS zaś, dla którego pokazywanie się jako obrońca Kościoła i wiary stało się elementem prowadzenie polityki, takiej okazji nie przepuszcza i też każdy ten temat włącza do swojej kampanii, by wykorzystać go do pozyskania wyborców, który radykalna laicyzacja nie odpowiada. I tak się to retorycznie kręci, choć do żadnej realnej, głębokiej zmiany nie doprowadza, bowiem ramy relacji państwa i Kościoła określone są przez konstytucję, a tej nikt zmienić nie może.