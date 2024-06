Objawienia prywatne? Katolik nie musi w nie wierzyć [OPINIA]

Jeśli wejdzie się do katolickiej księgarni, sporą część półek zajmują książki o objawieniach prywatnych. Biura pielgrzymkowe organizują setki pielgrzymek do Fatimy, Lourdes czy Medżugorie, a także innych mniej znanych miejsc. W kazaniach (to oczywiście zależy od księdza), obok rozważań na temat Pisma Świętego, pojawiają się odwołania do "Dzienniczka" św. Faustyny Kowalskiej (książka, o czym nieczęsto się pamięta, jest najczęściej tłumaczonym na inne języki polskim tekstem), czy do rozmaitych innych objawień prywatnych. Domniemane (a może lepiej powiedzieć - rzekome, bo często mowa o wizjach, których Kościół nie ocenił lub które ocenił negatywnie) słowa Maryi czy samego Jezusa do wizjonerów są używane jako argument przeciwko decyzjom biskupów czy papieża, na przykład w kwestii komunii świętej na rękę.