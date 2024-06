Znany egzorcysta przed sądem. Ta sprawa powinna wywołać refleksję nad egzorcyzmami [OPINIA]

Ten proces licznych wątpliwości wzmocniło przewodniczenie dominikańskiej komisji ds. Pawła M. Tam na własne oczy zobaczyłem, do czego może prowadzić w rękach człowieka nieodpowiedzialnego, niedojrzałego, a także zdolnego do przestępstw, egzorcyzm (nawet jeśli on sam nie miał prawa tak się przedstawiać, to to właśnie robił), modlitwa o uwolnienie od złych duchów, czy przesadne skupienie na demonach. Zło, które wydarzyło się za jego sprawą, niewiele miało wspólnego z demonami, a jego przyczyną była właśnie fałszywie pojęta walka z nimi, wprowadzanie ludzi w atmosferę lęku i wreszcie wykorzystywanie go do własnych, straszliwych celów. W tej historii (zainteresowanych odsyłam do raportu na ten temat, który wciąż można przeczytać na stronach dominikańskich) jak w soczewce skupiają się zagrożenia związane z fałszywie pojętą religijnością, która znajduje swój wyraz właśnie w kategoriach egzorcyzmów.