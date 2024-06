Taka jak Czarnek? Nowacka walczy z Rymkiewiczem [OPINIA]

I nie przekonuje mnie, że lista musiała się skurczyć. To jasne, że minister musi podejmować czasem decyzje trudne, które nikogo nie zadowolą, ale to nie oznacza, że powinien podejmować decyzje głupie i do tego głupio je tłumaczyć. Rymkiewicz, ostatni być może wielki romantyk, nie jest ani anachroniczny, ani niepotrzebny polskim uczniom, a politycy lewicy powinni najlepiej to dostrzegać. Dlaczego? Bo tak się składa, że jeśli szukać polskich pisarzy, którzy najmocniej przemyśleli Nietzschego i Heideggera, którzy najgłębiej przyswoili sobie tragizm nihilizmu i ateizmu, którzy najmocniej, choć niekoniecznie wprost, polemizują z chrześcijaństwem, to jest to właśnie Jarosław Marek Rymkiewicz.