11 lat w rękach egzorcystów. "Jestem jak potłuczony wazon"

Justyna skarży się swojemu przewodnikowi duchowemu, profesorowi z KUL. A on: - Opętanie to trudna sprawa. Ale ksiądz Józef robi wszystko, żeby ci pomóc. Znam go, to specjalista. A że cię przytrzymują? To po to, żebyś nie zrobiła krzywdy sobie i księdzu.