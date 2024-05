Egzorcyzmy po polsku. "Skrzywdzone osoby naprawdę mają złamane życie"

Ale to jest kwestia edukacji rodziców. Bo młodych ludzi, którzy są pod władzą rodzicielską, kierują do egzorcystów ich opiekunowie prawni, najczęściej rodzice. Na co dzień nie mają czasu dla dziecka i dobrego kontaktu z nim, i nawet nie widzą, jak pojawia się problem i narasta przez dłuższy czas. Aż wreszcie staje się poważny i wtedy zabierają syna czy córkę do egzorcysty. Wydaje im się, że to najlepsza droga do tego, żeby pozbyć się problemu, i to natychmiast. Że egzorcyzm zadziała jak tabletka przeciwbólowa - jedna wizyta i dziecko będzie "naprawione".