"Robiliśmy wszystko, żeby ratować dziecko". Ciało zabrali w środku nocy. A oni zostali

Lucyna Kicińska: Ważne, by nie blokować emocji. Rodzic ma prawo złościć się na siebie, nauczycieli czy terapeutę. Wściekać się na dziecko, które go zostawiło. To naturalny etap procesu żałoby. Ważne, by później przejść do kolejnego. Jeśli mamy żal, że znajomi przestali się odzywać, może to my moglibyśmy zadzwonić jako pierwsi? Ale trzeba dać sobie czas. I nie zamykać się ze swoim bólem.