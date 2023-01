Piekło istnieje na ziemi, a diabeł w nim ma twarz egzorcysty

Potem długo rozmawialiśmy, opowiedziała mi o sobie, mężu, synu. Taka ciepła osoba, która lubi architekturę, pokazywała mi w komórce zdjęcia kościołów, które jej się podobają. Zmierzam do tego, że to są ludzie, którzy przychodzą do kościoła z jakiejś potrzeby albo z braku. I gdyby ksiądz na tej mszy mówił o sztuce i architekturze, to ta babcia może by się zainteresowała Michałem Aniołem lub Gaudim. A zamiast tego wtłacza jej się do głowy, że w płytach DVD siedzi szatan i trzeba go wypędzać solą egzorcyzmowaną.