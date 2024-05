Czarne chmury nad szefem Episkopatu. Dostał wymowny list

Wysłany przed tygodniem do polskich biskupów list to reakcja na artykuł w serwisie magazynu "Więź". Zbigniew Nosowski w tekście pt. "«Czy Ksiądz Biskup mógłby w końcu usłyszeć mój głos?». Pytania do abp. Tadeusza Wojdy" opisał nieprawidłowości związane z wyjaśnieniem przestępstwa seksualnego, którego dopuścił się duchowny z archidiecezji gdańskiej, której metropolitą jest abp Tadeusz Wojda.