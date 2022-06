Ksiądz Arkadiusz H. wydalony ze stanu duchownego

Ksiądz Michał Włodarski dodał, że cała historia, która wydarzyła się w diecezji kaliskiej, nigdy nie powinna mieć miejsca. - Ta sprawa mnie po ludzku boli i jako księdza zawstydza. Współczuję wszystkim, którzy do dziś noszą konsekwencje przestępczych zachowań Arkadiusza H. Wykorzystanie seksualne dziecka przez duchownego należy do najcięższych przestępstw w Kościele. W prawie kościelnym wydalenie ze stanu duchownego to dla księdza najwyższy wymiar kary. Kara kościelna nałożona na duchownego jest aktem sprawiedliwości dla osób pokrzywdzonych. Jest to szczególnie ważne, gdy sprawa jest przedawniona w karnym prawie państwowym – mówił Włodarski.