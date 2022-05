Kościół przegrał i musi zapłacić. Jest wyrok za molestowanie przez księdza

Bartłomiej Pankowiak powiedział, że był zszokowany zachowaniem księdza i jako dziewięcioletni chłopiec nie wiedział, co myśleć. - Bałem się, że jeżeli coś powiem, to rodzice mogą stracić pracę i mieszkanie. Czułem, że coś jest nie tak, bo mój tata nie brał dzieci na kolana w taki sposób. Były momenty, że uważałem, że rodzice mnie nie ochronili. Dzisiaj to minęło i odzyskałem do nich zaufanie. Dzisiaj wiem i wierzę, że rodzice o niczym nie wiedzieli – oświadczył.