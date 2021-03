"Zabawa w chowanego". Proces księdza Arkadiusza H. Przyznał się do winy

We wtorek przed sądem w Pleszewie rozpoczął się proces 52-letniego obecnie Arkadiusza H. Ksiądz przyznał się do winy. W filmie braci Sekielskich "Zabawa w chowanego" dorosłe ofiary oskarżyły go o wykorzystywanie seksualne. Księdzu grozi kara do 12 lat więzienia.

"Zabawa w chowanego". Proces księdza Arkadiusza H. Przyznał się do winy Źródło: PAP