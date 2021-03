"Zabawa w chowanego". Rusza proces księdza Arkadiusza H.

We wtorek w Sądzie Rejonowym w Pleszewie rozpocznie się proces księdza Arkadiusza H. O duchownym zrobiło się głośno po premierze filmu braci Sekielskich "Zabawa w chowanego", w którym dorosłe już ofiary oskarżyły go o wykorzystywanie seksualne. Grozi mu do 12 lat więzienia.

"Zabawa w chowanego". Rusza proces księdza Arkadiusza H. Źródło: YouTube.com