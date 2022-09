Koordynator egzorcystów: "Putin jest łatwym celem dla szatana"

Z pomocy wróżbitów – zdaniem egzorcysty - najczęściej korzystają niewierzący. - Jeżeli nie wierzą w Pana Boga, to muszą czymś tę pustkę zapełnić. Dzisiaj problem polega na tym, że ludzie odsuwają od siebie świat duchowy, ponieważ on umyka zmysłom. Dla przykładu taka dziedzina wiedzy, jak matematyka jest określona i poruszamy się w konkretnej przestrzeni wiedzy. Natomiast świat duchowy jest niematerialny, ale to nie znaczy, że go nie ma - zaznaczył.