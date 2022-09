"Ukraińcy idą za ciosem". Rakiety uderzyły w centrum Chersonia

- Ukraińska armia nie będzie powielać rosyjskich błędów. Nie rzuci się do ataku na zasadzie: "hurra, byle kto, byle gdzie, byle czym". Wiedzą, że to może się skończyć dla nich klęską. Będą w najbliższym czasie balansować. Utrzymywać zdobycze na północy, by wykorzystywać słabość Rosjan na południu i przesuwać się krok po kroku. Wszystko zależy od tego, jak dużo dostaną amunicji artyleryjskiej i ciężkiego sprzętu. Tego głównie Ukrainie obecnie brakuje. Nie stać ich na ciągły ostrzał artyleryjski, muszą to robić stopniowo – ocenia płk Maciej Matysiak.