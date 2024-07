"Dziecko odejdź", czyli dlaczego potrzebujemy upodmiotowienia dzieci [OPINIA]

O ważnych dla siebie kwestiach dzieci powinny współdecydować, móc się przynajmniej wypowiedzieć, a ich głos powinien być traktowany poważnie i po partnersku. I nie dotyczy to tylko kwestii bezpośrednio z nimi związanych (na przykład wyboru szkoły, w którym to rodzice mają głos doradczy), ale także związanymi z rodziną. To, czy ojciec, czy mama będą dłuższy czas pracować poza domem to także ich życie i nie ma powodów, by ich o to nie zapytać, i by poważnie nie potraktować ich opinii.