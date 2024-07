Szarpanina przed pomnikiem smoleńskim. Policja zabiera głos

Na miejscu była też kobieta, która pilnowała wieńca. - Wypad. Nie ma pan prawa. Tym razem nie - mówiła do Kaczyńskiego. W efekcie doszło do szamotaniny, podczas której prezes PiS wraz z innymi politykami zabrał wieniec. Gdy politycy PiS odchodzili z wieńcem, aktywiści próbowali im go wyrwać. Z ust aktywistów zaczęły padać wulgaryzmy.