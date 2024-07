Manifestacja przed Sejmem. W obronie ks. Olszewskiego

W ocenie prezesa PiS zwolennicy premiera Donalda Tuska "z łatwością mogli przewidzieć, że z praworządnością będzie bardzo źle". Zdaniem Kaczyńskiego jest to "przemyślana akcja". - To próba odwrócenia uwagi od narastających dolegliwości codziennego życia. Ta akcja, która trwa, będzie nasilona, jest po to, by nasze społeczeństwo spacyfikować. Przecież plan, dla którego tu został wysłany Tusk, to jest plan, którego finałem ma być likwidacja polskiego państwa. Nie w tym sensie, że Polska zniknie z map i nie będzie polskich organów państwowych. Tylko że wszystkie ważne decyzje będą zapadały na zewnątrz. Żeby doprowadzić do takiego stanu, ta pacyfikacja jest potrzebna. I potrzebna jest likwidacja pluralizmu medialnego - mówił prezes PiS.