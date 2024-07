Zmiana definicji zgwałcenia to nie gwałt na prawie, lecz potrzebna korekta [OPINIA]

Sęk w tym, że ciężko wyobrazić sobie skuteczniejszy sposób na zmianę sposobu orzekania przez sądy niż wskazanie wprost w przepisie, że to brak zgody jest kluczowy dla uznania, czy doszło do zgwałcenia, a nie to, czy opór stawiany sprawcy jest wystarczająco silny. Gdy bowiem nawet Sąd Najwyższy ma kłopoty z dostrzeżeniem, że naprawdę nie krzyk bądź odpychanie sprawcy we właściwym momencie są decydujące dla wystąpienia zgwałcenia, na poziomie sądów powszechnych jest i będzie jeszcze gorzej. A zadaniem państwa jest, by ofiary uszanować, a sprawców ukarać. Jeżeli tylko zmiana prawa w tym pomoże - a wiele wskazuje na to, że tak - warto to zrobić.