Żniwo fentanylu. Czas na szybkie leczenie systemu [OPINIA]

W odpowiedzi minister Niedzielski przede wszystkim obrażał lekarzy, wskazując, że przecież za wypisywaniem recept za pośrednictwem receptomatów stoją lekarze. Był to argument bałamutny, bo przecież samorząd lekarski nie jest w stanie uniemożliwić prowadzenia co najmniej nieetycznej, a zapewne nielegalnej, działalności każdej jednej osobie spośród kilkudziesięciu tysięcy wypisujących na co dzień recepty. Działania dyscyplinarne może zaś podjąć zazwyczaj dopiero wtedy, gdy uzyska informację z Ministerstwa Zdrowia o nieprawidłowościach - ministerstwo zaś od co najmniej czterech lat te dane zbiera, ale do zeszłego roku ich nie udostępniało samorządowi lekarskiemu.