Straszne nagranie z Poznania. Specjalista bije na alarm

Nie wiadomo, czy to fentantyl, czy inny narkotyk spowodował, że dwaj mężczyźni nakręceni w Poznaniu zachowywali się jak zombie. Ale prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej zwraca uwagę na łatwość dostępu do tego typu specyfików w automatach receptowych. - Czy my przypadkiem nie zalegalizowaliśmy w Polsce handlu narkotykami? - pyta.