Zabójczy narkotyk dotarł do Polski. Grozi nam epidemia fentanylu?

W Żurominie na Mazowszu pięć młodych osób miało umrzeć po zażyciu fentanylu. Czy to oznacza, że epidemia syntetycznego narkotyku dotarła również do Polski? Doniesienia te dementuje m.in. Prokuratura Regionalna w Mławie. Nie oznacza to jednak, że możemy odetchnąć z ulgą.