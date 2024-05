Przerażające dane. Ponad 100 tys. zgonów w USA

Pomimo kilkuprocentowego spadku, to już trzeci rok z rzędu, kiedy Stanach Zjednoczonych notuje się ponad 100 tys. zgonów rocznie - podaje PAP, powołując się na "The Washington Post". Od 2021 r. administracja federalna zainwestowała wiele miliardów dolarów, żeby ułatwić Amerykanom dostęp do sprawdzonych terapii, takich jak leczenie metadonem i buprenorfiną oraz do naloksonu - leku stosowanego po przedawkowaniu fentanylu. Amerykanie pracują również nad szczepionką przeciwko syntetycznym opioidom.