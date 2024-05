Turcy sie zdenerwowali. Prochy Brytyjczyka wyrzucone do morza w tureckim kurorcie

Mieszkańcy Marmaris, nadmorskiej miejscowości w Turcji byli poruszeni, gdy zobaczyli, co wyprawiają brytyjscy turyści. Całą grupą weszli oni do wody na plaży Uzunyalı , by dokonać pochówku bliskiej osoby. Zawartość urny z prochami trafiła do Morza Egejskiego. O incydencie zawiadomieni zostały lokalne służby sanitarne.