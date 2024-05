Lewica oszukała ubogich Polaków. Ludzie w głębokiej biedzie zostaną bez wsparcia [OPINIA]

Można by rzec, że Lewica i nowy rząd wchodzą w buty Prawa i Sprawiedliwości, ale to nieprawda. Obecnie rządzący zachowują się jeszcze gorzej od poprzedników. PiS popełniło grzech zaniechania - ówczesna minister rodziny Marlena Maląg i jej ludzie nie przewidzieli tego, co się wydarzy. A przewidzieć powinni, bo EAPN Polska przed scenariuszem, który się ziścił, ostrzegało. Dodatkowo, można było zmienić prawo i zacząć publikować kryteria dochodowe raz w roku, a nie raz na trzy lata. PiS tego nie zrobiło - i to źle.