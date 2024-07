To kwestia szacunku dla różnorodności, a nie bluźnierstwa [OPINIA]

Argumentacja ta, choć można ją stosować do rozmaitych wydarzeń artystycznych, nie odnosi się jednak do imprez masowych, globalnych, a takim właśnie jest otwarcie igrzysk olimpijskich. Dlaczego? Bo w tym przypadku, choć istnieje wartość jaką jest wolność słowa, wolność ekspresji artystycznej skonfrontowana powinna być z innymi wartościami, choćby spokojem społecznym czy szacunkiem dla poglądów i emocji religijnych. Autorzy inscenizacji w Paryżu wiedzieli, że ich dzieło, które dotrze do miliardów odbiorców będzie miało takich efekt u niektórych, a mimo to zrobili to, nie licząc się z emocjami i myśleniem innych. I to może i powinno podlegać ocenie moralnej i politycznej.