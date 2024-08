"Prywaciarze", czyli o księżach spoza Kościoła [OPINIA]

Fascynujące jesteś jednak nie to, że tacy duchowni są, bo to akurat się zdarza, że ludzie odchodzą z jakiej wspólnoty, albo propagują swoje odloty w miejsce nauki Kościoła, ale raczej to, że wciąż funkcjonują oni jako duchowni katoliccy, którymi już dawno nie są, a do tego znajdują wsparcie nie tylko u części katolików, ale także w mediach. I nie chodzi mi o to, że media o nich informują (bo to - niezależnie od tego, czy to dobrze czy nie) zrozumiałe, bo każdy z nich jest dostawcą barwnych historii, ale to, że część z mediów zwyczajnie ich wspiera.