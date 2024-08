Długie trwanie idei arcybiskupa Jędraszewskiego [OPINIA]

Kościelne źródła podają, że kolejne propozycje zgłaszane przez nuncjusza i wspierane przez polskich hierarchów, są utrącane przez Watykan, co oznacza, że kuria rzymska chce jednak doprowadzić do głębszej zmiany w polskim Kościele, że nie chce prostej kontynuacji. I jeśli - to wcale nie jest oczywiste, ale wciąż możliwe - taka zmiana się dokona, to będzie to jasny sygnał, że Kościół w Polsce rzeczywiście wchodzi w okres zmian.