"Zero refleksji" części polityków i liderów opinii [OPINIA]

Fakty, ustalanie przebiegu wydarzeń, dotarcie do drugiego źródła, które mogłoby zweryfikować informacje, to już przeszłość. Jeśli w "nagraniu", "informacji", przekazie jest coś, co może pogrążyć przeciwnika, albo coś, co jest zgodne z naszą opinią o nim, to weryfikacja nie jest już potrzebna, można zacząć komentować, krytykować, atakować. A gdy ktoś udowodni, że jest inaczej, to albo po cichu skasuje się tweety, albo zacznie się przekonywać, że nawet jeśli tym razem to nie była prawda, to przecież "wszyscy wiemy, jak jest naprawdę".