Prowokacja Stanowskiego. Jak zadrwił ze Stonogi. "Są tematy, których nie ruszamy"

Po odegraniu całego zebrania Stanowski zwrócił się wprost do Stonogi: "Panie Zbyszku, ma pan już wszystko". Dalej widzimy, jak Stanowski razem z dziennikarzem, który ma być "donosicielem" do Stonogi i przekazać "haki na Stanowskiego", przygotowują się do wymiany korespondencji.