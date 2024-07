Medialne show czy rzeczywista pobożność [OPINIA]

To zastrzeżenie jest o tyle istotne, że istnieje niebezpieczeństwo magicznego postrzegania święcenia pojazdów czy innych przedmiotów (niebawem święcone będą plecaki dzieci na początek roku szkolnego) i pokarmów (to dla odmiany dzieje się w Niedzielę Palmową). Te zwyczaje - głęboko zakorzenione w katolickiej tradycji - nie powinny skłaniać nikogo do magicznego postrzegania. Warto też przypomnieć, że podobną modlitwę możemy odmówić sami. Uroczysta forma czy obecność księdza ma oczywiście znaczenie, ale nie jest konieczna do tego, by modlitwa o bezpieczeństwo, rozsądek czy towarzyszenie została wysłuchana.