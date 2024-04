Kościół alarmuje. Tak źle nie było nigdy

Jak wynika z badań CBOS, że w okresie od marca 1992 roku do czerwca 2022 roku odsetek dorosłych deklarujących wiarę zmniejszył się z 94 proc. do 84 proc. Znacznie spadła też liczba osób regularnie praktykujących (co najmniej raz w tygodniu) - z prawie 70 proc. do prawie 42 proc. Najczęściej z praktyk religijnych rezygnują młodzi z dużych miast z wyższym wykształceniem.