To nie jest takie proste. O skandalu w kobiecym boksie [OPINIA]

Dysforia płciowa - to również ważne - jest źródłem trudnego do wyobrażenia cierpienia dla dotkniętych nią osób. Jedne z nich decydują się na procedurę uzgodnienia płci, inne nie, ale w każdym przypadku trzeba do ich drogi, życia i sytuacji podchodzić z empatią i zrozumieniem. Złośliwe, głupie, pozbawione komentarze dodają im cierpienia. I właśnie dlatego - choć akurat w tej sytuacji to nie ma miejsca, bo obie sportsmenki nie są osobami transpłciowymi - w debatach na ten temat trzeba zachować ogromną ostrożność językową.