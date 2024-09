Naburmuszony i politycznie wzmożony. Wymarzony Kościół lewicy [OPINIA]

Ślepi na jedno oko

Dokument ten, choć oczywiście zawiera elementy krytyki, które są słuszne, napisany jest językiem histerycznym, kieruje zarzuty wobec jednej tylko strony sceny politycznej. Jest też mało wiarygodny, bo jego autorzy, gdy PiS robiło to samo (albo przynajmniej rzeczy bardzo podobne) milczeli jak zaklęci. I świetnie widać to we fragmencie, w którym rada KEP ds. społecznych, krytykuje "szerzenie nienawiści, promowanie antagonizmów, zarządzanie konfliktami w przestrzeni społecznej". Czy takie rzeczy dzieją się obecnie? Oczywiście, że tak, a jednym z przykładów jest budowanie narracji zgodnie z którą "depisyzacja" jest zjawiskiem analogicznym do "denazyfikacji". To oczywiście nie jest język dialogu, tak jak nie jest nim mówienie przez minister edukacji o hierarchach per "panowie biskupi".