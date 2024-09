Wyznaczonych ponad 200 celów. Pozwolą Ukrainie na atak rakietami w głąb Rosji?

Czy Ukraina odpali rakiety? Cele są znane

- Nie spodziewam się, aby z powodu udzielenia zgody doszło do przełomu na wojnie. To tylko jeden z elementów potrzebnych do tego przełomu. Ataki Ukrainy i tak będą epizodyczne - mówi gen. Skrzypczak. Przypomina, że Ukraina posiada już pociski Storm Shadow. Mogła atakować nimi np. cele na Krymie, uważanym za terytorium okupowane, nie rosyjskie.