Rakieta nad Polską. "Rosjanie testują i nas"

Jak podkreśla, "mieliśmy pełną kontrolę nad sytuacją". - Gdybyśmy chcieli ją zestrzelić, to byśmy ją zestrzelili. Tylko proszę pamiętać, że taka rakieta, waży ok. półtorej tony, głowica ma około 300 do 500 kg. Wyobraźmy sobie, że zestrzelimy ją na wysokości 300-400 metrów - gdzieś spadnie te paręset kilogramów metalu. Plus ogromny ładunek wybuchowy też gdzieś spadnie, wybuchnie. Pamiętajmy, że na dole są Polacy, więc ta decyzja musi być bardzo przemyślana - zaznacza.