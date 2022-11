Rosjanie strzelają kilometr od ich domów. Życie na gorąco przy granicy z Kaliningradem

Podkreśla też, że lokalna społeczność, chociaż niewielka, zaangażowała się w pomoc dla zaatakowanego kraju. - Sporo mieszka w okolicy osób pochodzenia ukraińskiego. Czy to Polak, czy Ukrainiec, nie ma takiej osoby, która by nie trzymała kciuków za stronę ukraińską. To, co się dzieje w Ukrainie, to bestialstwo i katastrofa humanitarna. Przyjmowaliśmy do domów Ukraińców. Po pewnym czasie rodziny te wróciły do swojego kraju, aby pilnować swoich domostw, wrócić do pracy - opowiada.